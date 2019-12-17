В США назвали Луценко "героем, сражавшемся на восточном фронте"

Американский телеканал One America News показал фильм-расследование, который базируется на встречах адвоката Трампа Руди Джулиани с бывшими генеральными прокурорами Украины Виктором Шокином и Юрием Луценко, а также народным депутатом Андреем Деркачом. По мнению авторов, фильм должен разоблачить коррупцию семьи Байденов в Украине и доказать несостоятельность обвинений для импичмента Дональда Трампа.

В одном из эпизодов репортер Шанель Рион, представляя Юрия Луценко американскому зрителю, описывает его как "героя в определенных кругах".

"Луценко сражался на восточном фронте вместе с женой и сыновьями, встречая российские танки и защищая суверенитет Украины", – говорится на 24 минуте 16 секунде сюжета.

В 2014 году Луценко был советником и.о. президента Александра Турчинова и президента Петра Порошенко. В конце того же года был избран в Верховную Раду по списку "Блока Петра Порошенко". С 12 мая 2016 года по 29 августа 2019 года занимал пост генерального прокурора Украины.

Как ранее сообщал Фокус:

Личный адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани посетил Будапешт, где встречался с экс-генпрокурором Украины Юрием Луценко, а с 5 декабря находился в Киеве, где провел встречи с бывшими украинскими прокурорами Виктором Шокиным и Константином Куликом.

Рудольф Джулиани обнародовал выводы из своей поездки в Украину, а также в Будапешт и Вену, по делу об импичменте Трампа.