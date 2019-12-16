Джулиани пригласили в Сенат рассказать о поездке в Украину

2019-12-16 09:59:32

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Показания могут остаться вне процедуры импичмента президента США

Председатель Юридического комитета Сената США Линдси Грэм пригласил личного адвоката президента США Дональда Трампа Руди Джулиани выступить перед Комитетом.

Об этом сообщает Голос Америки.

"Я не знаю, что он узнал, но если он хочет прийти к Юридическому комитету - Руди, если Вы хотите прийти и рассказать нам, что Вы узнали, я с радостью с Вами пообщаюсь", – сказал Грэм.

Глава комитета считает, что эти показания должны оставаться вне процедуры импичмента президента США.

"Мы можем рассмотреть то, что Руди имеет, вопрос Джо Байдена, Хантера Байдена и чего-либо другого после импичмента. Однако если Руди хочет выступить с показаниями перед Юридическим комитетом о том, что он знает, мы это будем приветствовать", – добавил Линдси Грэм.

Напомним, личный адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани обнародовал выводы из своей поездки в Украину, а также в Будапешт и Вену, по делу об импичменте Трампа.

Как ранее сообщал Фокус:

  • На основании полученных данных, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента президента США Дональда Трампа. Так начался первый этап импичмента, в ходе которого Палата представителей, обладая полномочиями формулировать и выдвигать обвинение, начала вызывать свидетелей для показаний.
  • Глава судебного комитета Палаты представителей Конгресса США Джеррольд Надлер заявил, что расследование по импичменту президента США отвечают требованиям закона.
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