Хогвартс и космонавт в джунглях. 5 удивительных мест Мексики по пути к Карибскому морю

Большинство туристов летят в Канкун, чтобы тоскливой украинской зимой окунуться в небесно-лазурные волны Карибского моря. В такой момент кажется, что ничего больше в мире не существует. И в чём-то это чистая правда! Но перед тем как упасть в морские пучины, можно прокатиться по стране, чтобы увидеть в одном путешествии удивительные следы множества цивилизаций, существовавших до Киевской Руси.

Теночтитлан: город Монтесумы и Кортеса

Ощущения от Мехико утомительные: много людей, много машин, много пирамид. 24 млн жителей давят на "трёхмиллионного" киевлянина. Возможно, поэтому город воспринимается хаотично: тут руины, тут Дева Мария, вот здесь монумент, а вот тут — мы уже уезжаем, и слава богу.

Тем не менее посмотреть Теночтитлан, древнюю цитадель ацтеков, завоёванную самим Эрнаном Кортесом, надо обязательно, чтобы прочувствовать масштабы этого огромного города. И чтобы недоумевать, как Теночтитлан, с пирамид которого жестокие жрецы сбрасывали тела жертв с вырезанными сердцами, как вся империя ацтеков могла пасть перед испанским отрядом, едва насчитывавшим вначале высадки на континент три сотни человек.

В ЛИСТВЕ УКРЫТЬСЯ. В мексиканской сельве растения "прёт" ввысь и вширь от влаги и жары

Второе обязательное посещение в Мехико — базилика Богородицы Гваделупской, в которой хранится полотно с нерукотворным образом. Дева в 1531 году четырежды являлась крестьянину Хуану Диего, пока не оставила в доказательство своего пребывания поляну цветущих роз. Хуан собрал цветы в плащ и отнёс их священнику. На плаще остался образ Марии, который вы увидите в базилике. Вдоль святыни можно проехать только на двух траволаторах, движущихся достаточно быстро, так что у вас будет секунд 7–10, чтобы запечатлеть этот образ.

Ну и, конечно, у самой базилики вы увидите, как неистово и странно веруют мексиканцы, которые совмещают языческие обряды и танцы или тянут на коленях в сторону храма натуральные огромные кресты. Каждый год Деву Марию Гваделупскую посещают 14 млн человек, ни одна другая христианская святыня не имеет такой популярности.

Монте-Альбан: храм одиночества

Руины столицы сапотеков — самая уединённая достопримечательность, которую довелось повстречать в Мексике. Плато с пирамидами в центре мексиканского штата Оахака так далеко от ближайших морей и центров туризма, что забраться туда могут только сумасшедшие. Сумасшедшие и немцы. Микроавтобус с десятком дойче уже стоял ранним утром у входа в заповедник, когда подъехали мы. Их десяток, нас десяток — итого две дюжины туристов на 20 пирамид и несколько гектаров древнего города! Это ваш город!

АБОРИГЕН. Наследники ацтеков по-прежнему попугивают туристов черепами

Ни в одном городе пирамид нынче невозможно погулять в таком одиночестве, попробовать представить древнюю жизнь вокруг, как в Монте-Альбане. Включить собственную "дополненную" реальность. Ну и, конечно, подобрать хороший ракурс для фото.

Сапотеки считаются первой цивилизацией Мезо­америки. Она пришла в упадок к IX веку, когда Кий и Щек ещё холмы над Днепром делили.

Поэтому известно о древних немного, но сапотеки обожали "каменные картины". Изу­чая их, учёные смело заявляют, что медицина была в Монте-Альбане в почёте, чему свидетельство — множество выдолбленных в камне изображений человека с внутренними органами, или даже процесса родов. Также сохранилось немало черепов с продолбленными дырочками. Так лечили, то ли выпуская кровь из мозга, то ли просто в мозг заглядывая: что там, мол, испортилось? То, что некоторые дырочки потом заросли костной тканью, свидетельствует, что трепанация часто заканчивалась успешно. А это ли не уровень мастерства?!

Следовательно, если местные предлагают купить на сувенир фигурку доктора сапотека, это будет хорошее воспоминание о далёкой цивилизации.

БАШНЯ ВОЛШЕБНИКА. Учёные утверждают, что именно наверху этой пирамиды восседал главный жрец

Паленке: космонавт в джунглях

100%-ная влажность — тоже вполне себе "достопримечательность"! Всё равно, что вы наденете: на втором шаге из отеля или автобуса считайте, что вышли из тропического душа и спокойно мокренькие пошли дальше. Учтите: ввиду наличия джунглей ходить голяком и босиком при всём при этом нельзя, кто-нибудь может вас укусить. Это неудобное обстоятельство примите как данность, романтическую особенность загадочных руин майя. Если вы в конце концов заехали в самый сепаратистский и партизанский штат Чьяпос, значит, точно не на пляж ехали, крепитесь!

Знамениты местные пирамиды в первую очередь надгробием царя Пакаля. Изображение властителя на саркофаге многими трактуется как космический корабль, которым управляет правитель Баакульского царства майя. Именно эти фантазии и привели к устоявшейся легенде, что в Паленке захоронен настоящий инопланетянин. Особенно популярной теория стала в СССР благодаря романам писателя-фантаста Александра Казанцева. Он утверждал, что это марсианин.

Однако историки и археологи утверждают более банальное: именно на правление Пакаля приходится расцвет царства, когда были ресурсы строить пирамиды-гробницы и храмовые комплексы.

ЛЮБИТ СКОРОСТЬ. Игуаны, живущие в Ушмале, хоть и большие, но очень быстрые

Есть в Паленке одна трогательная вещь. В 50 метрах от входа в гробницу — ещё один небольшой саркофаг. Там захоронен археолог, кубинец с мексиканским паспортом Альберт Рус Луилье. Это он раскопал гробницу Пакаля и за это удостоен такой чести. Хотели бы вы такой "публичности" после смерти — вопрос риторический, но история для размышлений о месте и миссии каждого в этом мире налицо.

Ушмаль: город волшебников

Огромные, жирные, седые игуаны. Это первое яркое впечатление от города живёт во мне даже несколько лет спустя. Откормленные, но поразительно быстрые ящерицы — нынче единственные обитатели некогда огромного 25-тысячного города майя, а позже — тольтеков. И только вдоволь нагонявшись за метровыми годзиллами, позируя с ними, за ними, на фоне них, вы сможете сосредоточиться на осмотре этого необычного места. Благо туристов в Ушмале единицы, можно бродить почти в одиночестве и фантазировать.

ДЕВА ГВАДЕЛУПСКАЯ. Поклониться святыне приезжают 14 млн человек в год

Легенды о городе волшебников в основном придумали учёные, дав романтические названия многим раскопанным сооружениям: "Пирамида волшебника", "Замок карлика". Однако нельзя отрицать, что некоторые их предположения логичны: в большом храмовом комплексе есть четыре стоящих квадратом здания, на каждом из которых сохранились свои символы. Где-то змеи (Слизерин?), где-то — сельско­хозяйственные растения (Пуффендуй?). Тут легко представить себе академию волшебников, город магов или в конце концов просто "университет" тех времён.

Ещё одна особенность Ушмаля — архитектура местных пирамид. Их называют бутылочными, потому что они выпуклые, как будто выдутые из середины. Такое не встречается больше нигде в Мексике, Южной Америке или Египте. Кроме того, ввиду более поздней застройки многие здания имеют богатый и мелкий декор, что не присуще большинству древних городов. Называется этот стиль пуук, если вы с детьми — им понравится произношение.

Ушмаль пережил расцвет в IX–X вв. н. э., потом подвергался множественным нападениям соседних племён. В XV в. он был обнаружен конкистадорами уже пустым и заброшенным. Жалко.

ГРЕХИ ТЯЖКИЕ. Мексиканцы веруют неистово, часто истязая себя на пути к храму

Чичен-Ица: "чикен-пица" для американцев

Канкун — резервация для американцев в Мексике, эдакая Затока для среднесостоятельных господ. Гамбургеры в ресторанах, ночные клубы с дискотеками до утра. Вы попали в филиал США, здесь прожигают отпуск. И здесь же — то самое фантастически лазурное Карибское море.

Однако отпечаток масскультуры сделал из Канкуна и окрестностей своего рода потёмкинскую мексиканскую деревню, где всё китчевое, пижонское, и вовсе ненастоящее. Даже находящееся неподалёку одно из новых семи чудес света, Чичен-Ицу, сытые американцы переименовали на свой манер: "чикен-пица". Обидно немного, но поехать туда надо.

В Чичен-Ице находится самая знаменитая пирамида майя, посвящённая богу Кукулькану (Кецалькоатлю). Она небольшая, но идеальная: количество ступенек — 365, что равно дням в году; фасад храма поделён на 18 секций — количество месяцев по календарю майя. Два раза в году в дни весеннего и осеннего равноденствия солнечная тень от балюстрады лестниц с головами змеи падает так, что создаётся иллюзия движения "пернатого змея" (собственно, бога Кецалькоатля) по всей длине пирамиды.

МАЧЕТЕ СРЕЗАЕТ. Местные управляются с кокосом одним ударом ножа

Кроме того, на территории сохранилось огромное количество археологических находок и сооружений. Там тоже будет любопытно походить с тысячами туристов, заполоняющих памятники ежедневно. Тут можно дать только один совет: приезжайте с самого утра, пока у американцев в отелях ещё завтраки.