Пол Манафорт госпитализирован с сердечным приступом
Бывший политтехнолог и экс-глава предвыборного штаба американского президента США Дональда Трампа Пол Манафорт госпитализирован, сообщает ABC News.
Отмечается, что отбывающий срок в тюрьме 70-летний Манафорт попал в больницу из-за сердечного приступа. Его привезли к врачам из федерального исправительного учреждения в центральной части Пенсильвании, США.
В настоящее время он чувствует себя хорошо и его скоро могут отпустить домой.
Адвокат Манафорта Тодд Бланш сказал, что не общался со своим клиентом более недели и что его клиент не будет присутствовать в суде в среду, 18 декабря, по состоянию здоровья.
Как ранее сообщал Фокус:
- 31 июля 2018 года начался суд над Полом Манафортом.
- 13 марта суд дал Манафорту дополнительный тюремный срок за его деятельность в Украине. Теперь Манафорту предстоит провести за решеткой более 7 лет.