Группа Imagine Dragons прекращает гастрольную деятельность

Популярная американская инди-поп-группа Imagine Dragons временно прекращает активную гастрольную деятельность. Об этом сообщает CNN.

Фронтмен коллектива Дэн Рейнольдс заявил, что музыкантам нужно взять паузу в творчестве и уделить время не только гастролям, но и семейной жизни.

Артист не уточнил дату возвращения на сцену, пообещав не прощаться с музыкой и заверив, что продолжает писать песни.

"Мы все время были в дороге на протяжении целого десятилетия. Поэтому все участники коллектива хотят снова почувствовать, как это – быть отцом, другом, сыном, понимаете?" – объяснил музыкант.

У Рейнольдса четверо детей. Сейчас он отдыхает в Лас-Вегасе вместе с женой Ейжой Волкман и детьми.

Также Дэн Рейнольдс планирует посвятить время своему здоровью, так как страдает от хронических болей в спине и суставах

Группа Imagine Dragons появилась в 2008 году. В дискографии коллектива четыре студийных альбома. Последняя пластинка, Origins, вышла в 2018 году. Музыканты известны по таким хитам, как Radioactive, Demons, Believer и Natural.

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