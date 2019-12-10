Умерла Мари Фредрикссон: солистка шведского дуэта Roxette
2019-12-10 14:48:47
Певице был 61 год
В Швеции скончалась солистка известной поп-рок группы Roxette. О смерти Мари Фредрикссон сообщила ее семья. Об этом пишет Expressen.
Об обстоятельствах смерти известий нет, но упоминается, что певица с 2002 года боролась с раком мозга, но в 2005 году она сообщила, что выздоровела и более не нуждается в лечении.
Мари была замужем, воспитывала сына и дочь.
Группа Roxette была основана в 1985 году. Ее бессменными лидерами являлись Пер Гессле (гитарист, автор песен и музыки) и Мари (вокал).
Их песни звучали во многих популярных фильмах. Так, It must have been love стала саундтреком к фильму "Красотка", а It Will Take a Long Long Time – к фильму "Сбежавшая невеста".
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