Барабанщик Roxette Пеле Альсинг умер в возрасте 60 лет через год после смерти солистки группы

О причинах смерти представители группы не сообщают

Барабанщик легендарной шведской группы Roxette скончался в 60 лет, через год после того, как от рака мозга умерла солистка группы, Мари Фредрикссон. Что стало причиной смерти барабанщика – пока не говорится. Об этом пишет NME.

Группа Roxette была основана в 1985 году. Ее бессменными лидерами являлись Пер Гессле (гитарист, автор песен и музыки) и Мари (вокал). Альсинг был "удивительным и изобретательным" барабанщиком, который был в группе с первого ее дня.

[ + – ] Пеле Альсинг

"Он также был лучшим другом, которого вы только можете себе представить, добрым и щедрым человеком", — написали другие участники группы в соцсетях.

Напомним, солистка группы Мари Фредрикссон скончалась в декабре 2019-го, в 61 год. Певица с 2002 года боролась с раком мозга, но в 2005 году она сообщила, что выздоровела и более не нуждается в лечении. Мари была замужем, воспитывала сына и дочь.

[ + – ] Пер Гессле и Мари Фредрикссон с поклонниками, Roxette

Дебютный сингл Roxette Neverending Love, за которым последовал альбом Pearls of Passion в 1986 году, сделал группу знаменитой в Швеции, а потом и по всему миру.

Их песни звучали во многих популярных фильмах. Так, It must have been love стала саундтреком к фильму "Красотка", а It Will Take a Long Long Time – к фильму "Сбежавшая невеста".

[ + – ]

Группа продала около 75 миллионов пластинок по всему миру и записала 10 студийных альбомов.