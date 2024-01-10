Умер Джеймс Коттак, бывший барабанщик немецкой группы Scorpions

Джеймсу Коттаку был 61 год. Он присоединился к группе в 1996 году.

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Барабанщик Джеймс Коттак, наиболее известный по участию в хард-рок-группах Scorpions и Kingdom Come, умер в возрасте 61 года. Причину смерти не называют. Об этом пишет TMZ

"Очень печальные новости… наш дорогой друг и барабанщик с 20-летним стажем Джеймс Коттак скончался в возрасте 61 года. Рок-н-ролл навсегда. Покойся с миром, Джеймс", — написали члены группы Scorpions в соцсетях.

Коттак присоединился к Scorpions в 1996 году, став первым музыкантом из США, который играл в этом легендарном немецком коллективе. Его студийный дебют с группой состоялся в 1999 году на альбоме "Eye II Eye".

Соло Коттака на барабанах

Сообщается, что Коттак покинул группу в сентябре 2016 года, и его заменил барабанщик Motorhead Микки Ди. По слухам, Коттака уволили из-за алкоголизма.

Помимо Scorpions, Коттак также играл в: Kingdom Come, глэм-метал группе Warrant, Buster Brown, английской рок-группе The Cult и собственной панк-рок-группе Kottak.

Коттак был женат на барабанщике Афине Ли, сестре рок-музыканта Томми Ли, с 1996 по 2010 год. У пары трое общих детей: сыновья Мэттью и Майлз и дочь Тоби.

Тоби рассказала журналистам, что ее отец скончался во вторник утром в Луисвилле, штат Кентукки. Точная причина его смерти пока неизвестна.

Джеймс долгое время страдал от проблем с выпивкой. В октябре 2022 года он не смог полностью отказаться от алкоголя, и говорил, что это непрерывный процесс.

Напомним, в прошлом году скончался Джефф Бек, один из самых известных рок-гитаристов и лучший друг Джонни Деппа.