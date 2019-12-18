Дания согласилась открыть консульство США в Гренландии
Дания дала согласие на открытие консульства США в Гренландии, которая является ее автономной частью. Это произошло через четыре месяца после того, как скандинавская страна отвергла идею американского президента Дональда Трампа купить этот остров.
Об этом сообщает Reuters.
С идеей открыть американское консульство в Гренландии ранее выступил Госдепартамент США. Новое консульство является частью более широких усилий Вашингтона по расширению его дипломатического и коммерческого присутствия в Гренландии и Арктике.
"Мы продолжаем вместе с Гренландией диалог с Соединенными Штатами по вопросам развития в Арктике и тесного сотрудничества по взаимодействию США в Гренландии", – заявил министр иностранных дел Дании Джепп Кофод.
В госдепе считают, что постоянное дипломатическое присутствия даст возможность США "защищать основные акции в Гренландии, в то же время, развивая более глубокие отношения с официальными лицами и обществом Гренландии".
Последний раз США имели консульство в Гренландии в период с 1940 по 1953 год.
Министерство иностранных дел Дании еще должно одобрить кандидатуру главы консульства.
Как ранее сообщал Фокус:
- Датские политики расценили сообщение об интересе президента США Дональда Трампа к покупке Гренландии как странную шутку.
- В МИД Гренландии заявили, что готовы вести бизнес со США, но о продаже острова речи идти не должно.
- Члены датской королевской семьи заявили, что вопрос о продаже острова должны решать сами жители Гренландии, а предложение о покупке является комплиментом со стороны Трампа.
- Дональд Трамп отменил визит в Данию из-за отказа премьера Метте Фредериксен обсуждать продажу Гренландии.
- Датские политики были возмущены из-за решения Трампа и предложили не перенести, а полностью отметить визит, поскольку у датчан "есть другие дела". Предложение Трампа также назвали оскорбительным, а самого президента − безрассудным.