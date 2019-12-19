Путина спросили о долге "Газпрома" по арбитражу. В ответ услышали о "долге" Украины перед РФ

Россия заинтерсована в подписании контракта на транзит газа через Украину, у Кремля нет желания обострять ситуацию в энергетике.

Об этом на пресс-конференции заявил президент РФ Владимир Путин.

"Газ – это чувствительная тема... Мы будем сохранять транзит, но вопрос в объемах и сроках. Мы не будем заключать контракт на какой-то срок, чтобы его потом прекратить. Нет, мы хотим этот контракт", – убеждает Путин.

При этом, президент отметил, что украинский транзитный маршрут в Европу длиннее, чем по дну Балтийского моря (Северный поток-1,2), но россияне "готовы его сохранять".

Также Путин повторил тезис о готовности продавать Украине газ со скидкой в 25%.

"Мы на пути к этим договоренностям, у нас нет желания обострять ситуацию в энергетике", – добавил он.

Отвечая на вопрос о решении Стокгольмского арбитража, в Кремле перевели тему на якобы долг Украины перед РФ в $3 млрд – эти средства выделены из Фонда нацблагосостояния РФ и вложены в украинские ценные бумаги.

Все же, по словам Путина, "решение арбитража скорее носит не юридический, а политический характер". "Но оно есть и мы будем исходить из этого, будем искать приемлемое для всех решение", – говорит президент.

Как ранее сообщал Фокус:

Премьер Алексей Гончарук заявил, что этой зимой в Украине не будет энергетического кризиса, независимо от результатов переговоров с российским Газпромом.

"Газпром" направил "Нафтогазу" официальное предложение о продлении действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа через территорию Украины сроком на 1 год. Главное условие - отказ от всех претензий в судах.