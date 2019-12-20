Библейский потоп в Англии и Сидней в огне. Фоторепортаж: как вода и пламя бушуют на планете

Мир
  • Ксения Коваленко
  • Сергей Кузнецов
В 2019 году погода в разных уголках мира отличалась крайней непредсказуемостью, не стали исключением и последние недели уходящего года. Так, Британия уходит под воду из-за проливных дождей, а Австралия горит из-за рекордной засухи и жары