Библейский потоп в Англии и Сидней в огне. Фоторепортаж: как вода и пламя бушуют на планете

Второй месяц в Австралии бушуют масштабные лесные пожары, и ситуация не становится легче. На данный момент в стране зафиксированы 100 очагов возгорания, наиболее пострадал от огня штат Новый Южный Уэльс.

Ухудшению обстановки посодействовало недавнее повышение температуры воздуха. На этой неделе средняя температура в Австралии составила 41,9 градусов по Цельсию, а в некоторых ее частях термометры показали 47 градусов жары. Рекордные показатели были зафиксированы в Южной Австралии и Виктории, где и вспыхнули новые пожары.

В этих регионах и Сиднее было введено чрезвычайное положение в преддверии субботы, когда ожидается еще больший рост температуры воздуха. Во время пожаров лишь в Новом Южном Уэльсе сгорело более 450 тыс. гектаров леса.

Так, смог от горящих деревьев в пятницу, 20 декабря, распространился на Мельбурн в соседней Виктории. В Сиднее же за последние два месяца качество воздуха было определено как "опасное".

В это же время, Великобритания страдает от наводнений из-за внезапных и сильных дождей. Первым от "большой воды" пострадало графство Корнуолл, где в четверг спасателям пришлось эвакуировать 50 домов. Также была затоплена основная автомагистраль A30, что привело к масштабным пробкам.

В одном из населенных пунктов графства вода поднялась почти на полметра. Но как оказалось, это было лишь начало. Так, в настоящее время на территории Британии выпущено 39 предупреждений о наводнениях и еще 189 оповещений о возможных паводках на юге и юго-западе страны вокруг реки Северн.

По словам синоптиков, Корнуолл снова пострадает больше остальных, там было выпущено предупреждение о наводнениях до воскресенья. Также эксперты не исключают, что паводки будут зафиксированы и на Рождество.

Несмотря на это, Восточная Англия, включая Эссекс, Саффолк и Норфолк находится в состоянии засухи.

Густой дым окутывает крупнейшие в Австралии города, такие как Сидней и Мельбурн. В пятницу, 20 декабря, в городах объявили предупреждение об опасности для здоровья жителей.

На данный момент пожары в Австралии уничтожили 450 тыс. гектар. Наиболее пострадал от огня штата Новый Южный Уэльс, где сгорели более 800 домов и 350 тыс. гектар.

Одна из сгоревших ферм рядом с Сиднеем. Новые пожары разгораются вокруг Сиднея, в том числе в популярных туристических местах. Так, огонь добрался до Голубых гор к западу от города, центрального побережья на севере и регионов Шоулхейвен, а также Иллаварра.

Активисты вышли на протест против премьер-министра Скотт Моррисона, который отправился в отпуск во время непростой ситуации в стране. Началом митинга послужило чрезвычайное положение, объявленное руководством штата Новый Южный Уэльс. После этого, премьер публично извинился за свое отсутствие в критический момент для страны.

В правительстве называли отпуск премьера допустимым, но отказывались называть его местонахождение. Позже выяснилось, что Моррисон отдыхал на Гавайях.

Проливные дожди затопили юго-запад Великобритании, сделав обширные территории непроходимыми. Фото: The Sun

Больше всего от наводнения пострадало графство Корнуолл, где местами вода поднималась почти на полметра. Фото: The Sun

Наводнения также послужили причиной масштабных пробок на трассах. Фото: The Sun

Карта предупреждений о наводнениях по состоянию на 20 декабря, где 39 красных треугольников обозначают ожидаемые потопы, а еще 189 оранжевых – те, что могут произойти.

Так на этой неделе выглядит трасса А30, некоторый части которой оказались полностью погруженными в воду. Фото: The Sun

Британским водителям советуют отложить дальние поездки, как минимум на несколько дней. Фото: The Sun