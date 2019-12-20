В Великобритании был госпитализирован супруг королевы – принц Филипп

В пятницу, 20 декабря, герцог Эдинбургский был доставлен в больницу в качестве "меры предосторожности". Об этом сообщает ВВС.

Согласно сообщению Букингемского дворца, принц Филипп отправился из поместья Сандрингем в больницу имени короля Эдварда VII в Лондоне для наблюдения и лечения. Поводом для госпитализации послужило возникшая ранее болезнь.

Также во дворце добавили, что герцог был госпитализирован "по совету доктора Его Королевского Высочества".

Ожидается, что герцог пробудет в больнице в течение нескольких дней. Также сообщается, что герцога скорая помощь не доставляла, это был запланированный прием.

На данный момент королева также находится в поместье Сандрингем в Норфолке после отъезда из Лондона в пятницу.

В августе 2017 года принц Филипп отошел от общественной жизни. После ухода, он появлялся на публике вместе с королевой и другими членами королевской семьи на мероприятиях и церковных службах.

Герцога не видели на публике с тех пор, как он присутствовал на свадьбе леди Габриэллы Виндзор в мае.

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