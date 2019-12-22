Незваная гостья. В США семья нашла на своей рождественской елке живую сову

В США, в штате Джорджия, семья обнаружила на своей рождественской елке живую сову, которая просидела на дереве около недели. Об этом сообщает CNN.

Первой птицу на елке увидела 10-летняя Индия Ньюман, расплакавшись она рассказала маме Кейт Макбрайд Ньюман, что одно из елочных украшений ее сильно испугало. Девочка спутала птицу с игрушкой, так как семья ежегодно вешает на елку украшения в виде сов.

Сперва Кейт подумала, что ее дочь была напугана одной из таких елочных игрушек, но на дереве, как оказалось, сидела настоящая птица. Семья решила оставить на ночь окна и двери открытыми, чтобы сова смогла улететь. Но птица не собиралась покидать дом, к вечеру следующего дня она лишь перебралась на верхушку елки.

Семья вызвала сотрудника природоохранного центра, который осмотрел птицу и сказал, что она могла провести на дереве около недели. Ньюманы приобрели елку через несколько дней после Дня благодарения. Эксперт также сообщил, что восточная сова была голодной и предложил хозяевам елки покормить ее сырой курицей.

"Сова съела немного курицы! Вы можете увидеть ее тарелку на дереве, когда я выглянула, чтобы на нее посмотреть, сова снова перелетела на верхнюю ветку", – сообщила Кейт в Facebook.

На третий день сова снова отказалась покидать дом, тогда семья опять вызвала экспертов из природоохранного центра, чтобы поймать гостью и выпустить на природе.

Следуя советам специалистов, Ньюманы поместили птицу в переноску и выпустили ее на свободу ночью. Кейт Ньюман призналась, что семья теперь скучает по своей незваной гостье, но предполагает, что именно ее слышит по ночам.

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