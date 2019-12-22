Россия ответит на санкции США, но так, "чтобы самим себе не навредить"

В Министерстве иностранных дел РФ заявили, что Москва ответит на недавние санкции США против строительства газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Об этом сообщают РИА Новости.

По словам главы российского ведомства Сергея Лаврова, РФ обязательно отреагирует на введенные санкции.

"На санкции мы будем отвечать, но так, чтобы нам самим себе не нанести вреда. Но отвечать будем точно. И, конечно, мы будем это учитывать, выстраивая все наши отношения", - заявил он.

Также Лавров заявил, что несмотря на возникшие проблемы, российские газопроводы будут достроены.

"Я убежден, что "Северный поток-2", как и "Турецкий поток", состоится. "Турецкий поток" будет запущен буквально через 2-3 недели. Ему угрожают ("Северному потоку-2" со стороны США - ред.). Я сказал, что он все равно состоится, несмотря на все эти угрозы", – добавил министр.

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