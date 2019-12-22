Россия ответит на санкции США, но так, "чтобы самим себе не навредить"
2019-12-22 15:56:00
Глава МИД РФ заявил, что Москва не оставит без ответа санкции против "Северного потока-2"
В Министерстве иностранных дел РФ заявили, что Москва ответит на недавние санкции США против строительства газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Об этом сообщают РИА Новости.
По словам главы российского ведомства Сергея Лаврова, РФ обязательно отреагирует на введенные санкции.
"На санкции мы будем отвечать, но так, чтобы нам самим себе не нанести вреда. Но отвечать будем точно. И, конечно, мы будем это учитывать, выстраивая все наши отношения", - заявил он.
Также Лавров заявил, что несмотря на возникшие проблемы, российские газопроводы будут достроены.
"Я убежден, что "Северный поток-2", как и "Турецкий поток", состоится. "Турецкий поток" будет запущен буквально через 2-3 недели. Ему угрожают ("Северному потоку-2" со стороны США - ред.). Я сказал, что он все равно состоится, несмотря на все эти угрозы", – добавил министр.
Как ранее сообщал Фокус:
- В России заявили, что уже построили большую часть газопровода "Северный поток-2".
- Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что строительство газопровода "Северный поток-2" несет угрозу стабильности в регионе.
- 12 декабря Палата представителей Конгресса США утвердила оборонный бюджет с правками о санкциях против тех, кто строит "Северный поток-2".
- Президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет страны на 2020 год, в котором содержатся положения о санкциях в отношении компаний, участвующих в проекте "Северный поток-2". Штрафные меры предусматривают запрет на въезд в США. Кроме того, любая собственность компаний, находящаяся на территории Соединенных Штатов, будет заморожена.
- Швейцарская компания Allseas приостановила участие в строительстве газопровода "Северный поток - 2" из-за американских санкций.