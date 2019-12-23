У друидов уже Новый год. Фоторепортаж: как в Стоунхенже праздновали День зимнего солнцестояния

В воскресенье, 22 декабря, в День зимнего солнцестояния у древней мегалитической постройки Стоунхенджа собрались тысячи людей, чтобы встретить самый короткий день года.

Почитатели религии и традиций давно ушедших дней пришли к камням в красочных нарядах для того, чтобы встретить рассвет в праздник, который ассоциируется с перерождением. В венках и белых одеждах собравшиеся играли музыку и танцевали, встречая восход солнца. В этом году, в День зимнего солнцестояния, рассвет начался в 08:04 утра, а закат – в 15:54. Световой день продлился всего 7 часов 49 минут и 41 секунду.

В праздник зимнего солнцестояния язычники часто украшают свои дома священными травами, а также красными, зелеными и белыми цветами. Остролист, плющ, ветви вечнозеленых деревьев и шишки раскладываются по всему дому. Над порогом вешается ветвь омелы, которая должна оставаться там до следующего дня.

Язычники верят, что такие обряды принесут им удачу в течение следующего года.

На рассвете толпы язычников, друидов и простых британцев собрались у Стоунхенджа, чтобы почтить традицию, которая существует уже тысячи лет.

Девушка в белом танцует во время празднования солнцестояния. Ее украшения – дань древним друидским обрядам.

Многие из присутствующих пытались прикоснуться к камням Стоунхенджа, когда солнце начало подниматься над горизонтом.

Языческий танец девушки в белом.

Одна из гостей праздника положила голову в длинный тибетский рог во время празднования Дня зимнего солнцестояния.

Древний обряд до восхода солнца совершает друид, известный как Артур Пендрагон.

Празднования продолжились и после восхода солнца. Участники обряда играют на барабанах, приветствуя начало солнцестояния.

Торжество сопровождалось игрой на разнообразных музыкальных инструментах и танцами.

Один из участников праздника в белом балахоне. Предполагается, что именно такие одежды носили в древние времена друиды.