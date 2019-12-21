Во многих странах мира рождественские традиции включают в себя некоторых странных и даже пугающих персонажей

В большинстве англоязычных стран самым большим кошмаром для детей на рождество является отсутствие подарков. Дети из других стран, тем не менее, могут ожидать еще худшего.

Guardian приводит семь самых жутких рождественских традиций в Европе.

1. Крампус (Австрия, Словения, Хорватия, север Италии)

Во многих странах Европы у святого Николая всегда есть плохие попутчики. Он выступает в роли хорошего полицейского, но вот Крампус – это особенно плохой полицейский, демонический полукозлый монстр с рогами и длинным языком. Он таскает с собой цепи и зловеще ими гремит. Иногда он несет березу, чтобы бить плохих детей, а иногда корзину или мешок, чтобы их похитить.

В канун Святого Николая, 5 декабря, орды Крампусов проходят через альпийские города в зловещих костюмах. А в последние годы они особенно бушуют, дерутся и портят имущество, доставляя всем вокруг проблемы.

2. Фрау Перхта (Австрия и Бавария)

Фрау Перхта – это ведьма, которая приходит посмотреть, кто из детей был непослушным или хорошим. Плохим детям она разрезает животы, заполняя их соломой.

3. Мари Лвид (Уэльс)

Представьте себе это: Вы маленький валлийский ребенок и в канун Нового года слышите стук в дверь. Вы открываете ее, а над вами нависает существо с черепом лошади, в длинном вздымающемся плаще, за которым стоят кричащие люди. В глазах лошади видны ужасные глазные яблоки. Его рот слегка приоткрыт. Когда Вы погружаетесь в страх, все взрослые вокруг желают друг другу счастливого Нового года.

4. Грила и Йольский Кот (Исландия)

Грила – это гигантский людоед, живущий в пещере. Во время Рождества она появляется, чтобы охотиться на детей, которых она похищает, берет в свою пещеру и варит их в тушеном чане.

У нее есть множество компаньонов, в том числе ее 13 непослушных детей-троллей и Йольский Кот.

Вам кажется, что Йольский Кот хороший, когда Вы открываете подарки, а он сидит у вас на коленках. Неправильно. Йольский кот ужасен.

Подобно сатане, как рычащий лев Йольский кот идет по городу в темноте, вглядываясь в освещенные окна детских спален. Единственный способ, чтобы он тебя не съел – надо показать ему, что у тебя есть новая одежда к Рождеству, потому что ты в этом году хорошо себя вел. Если ты не получил никакой новой одежды, ты остаешься в старой и будешь надеятся, что Бог тебе поможет.

5. Ханс Трапп (Эльзас-Лотарингия, Франция)

Согласно эльзасским преданиям, Ганс Трапп был местным жителем, известным своей жадностью и беспринципностью. Он пользовался колдовством и дружил с Дьяволом, чтобы стать богатым. После того, как его выгнали из церкви, он потерял свое богатство и социальный статус. Он бродил по сельской местности, замаскированный под чучело.

В какой-то момент Ханс Трапп захотел попробовать человеческой плоти. Он заманил мальчика-пастуха, убил его, а затем приготовил на огне. Однако прежде чем Ганс Трапп успел откусить первый кусок, Бог почувствовал, что все зашло слишком далеко, и ударил его молнией.

Ганс Трапп умер, но иногда возвращается на Рождество, чтобы идти от двери к двери в поисках молодых, вкусных детей.

6. Калликанцари (Греция, Болгария, Сербия, Турция)

Калликанцари – это гоблины, которые проводят большую часть года под землей, пытаясь вызвать апокалипсис. С наступлением Рождества, они выходят на человеческую территорию, чтобы причинять всем зло. Они выглядят как черные пушистые существа с клыками и рогами.

7. Пер Фуэттард (Франция, Бельгия, Швейцария)

Пер Фуэттард был мясником. Он и его жена похищали, грабили и убивали богатых детей, затем разрезали их тела и прятали их в солончаках. Святой Николай раскрыл преступление и вернул детей к жизни. В качестве наказания он ввергнул Пер Фуетара в рабство, как своего вечного слуги-каннибала. Теперь он всегда следует за Святым Николаем, чтобы решать проблемы детей.