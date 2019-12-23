В РФ заговорили о снятии санкций: ждут от Украины первого шага

Россия готова пойти на снятие санкций с Украины, но при условии, что инициатива будет исходить как раз от Украины.

Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

"Мы Украине всегда говорили: хотите, мы готовы рассмотреть и вопрос о санкциях в двустороннем порядке, но для этого должна быть какая-то инициатива с вашей стороны, потому что вы их сначала ввели", – заявил Медведев.

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Также премьер рассказал, что сейчас официальные контакты премьеров РФ и Украины сведены к минимуму: "Сейчас контакты прерваны, премьер-министры не созваниваются и не переписываются".

И при этом, таких контактов между руководителями правительств РФ и Украины "не намечается". Впрочем, сам Медведев не против общаться со своим украинским коллегой.

"Я ничего не исключаю, хотят – пожалуйста", – заявил Медведев.

Совсем недавно, 17 декабря, сообщалось, что Кабмин планирует расширить персональные санкции, связанные с вооруженной агрессией РФ.

Санкции будут применять в отношении юридических лиц зарегистрированных как в России, так и на оккупированных территориях. В целом, их планируется ввести на три года.

Как ранее сообщал Фокус:

До середины января-2020 Кабмин должен разработать и внести на рассмотрение СНБО новые персональные экономические санкции против компаний, связанных с поставкой материалов для оборонно-промышленного комплекса России.

Комитет Сената США по иностранным делам одобрил законопроект "О защите американской безопасности от агрессии Кремля" (Defending American Security from Kremlin Aggression Act, DASKA), который предусматривает ужесточение санкций против России.