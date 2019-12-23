В РФ заговорили о снятии санкций: ждут от Украины первого шага
Россия готова пойти на снятие санкций с Украины, но при условии, что инициатива будет исходить как раз от Украины.
Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, передает ТАСС.
"Мы Украине всегда говорили: хотите, мы готовы рассмотреть и вопрос о санкциях в двустороннем порядке, но для этого должна быть какая-то инициатива с вашей стороны, потому что вы их сначала ввели", – заявил Медведев.
Также премьер рассказал, что сейчас официальные контакты премьеров РФ и Украины сведены к минимуму: "Сейчас контакты прерваны, премьер-министры не созваниваются и не переписываются".
И при этом, таких контактов между руководителями правительств РФ и Украины "не намечается". Впрочем, сам Медведев не против общаться со своим украинским коллегой.
"Я ничего не исключаю, хотят – пожалуйста", – заявил Медведев.
Совсем недавно, 17 декабря, сообщалось, что Кабмин планирует расширить персональные санкции, связанные с вооруженной агрессией РФ.
Санкции будут применять в отношении юридических лиц зарегистрированных как в России, так и на оккупированных территориях. В целом, их планируется ввести на три года.
Как ранее сообщал Фокус:
- До середины января-2020 Кабмин должен разработать и внести на рассмотрение СНБО новые персональные экономические санкции против компаний, связанных с поставкой материалов для оборонно-промышленного комплекса России.
- Комитет Сената США по иностранным делам одобрил законопроект "О защите американской безопасности от агрессии Кремля" (Defending American Security from Kremlin Aggression Act, DASKA), который предусматривает ужесточение санкций против России.
- С 17 декабря Российское правительство расширило перечень украинских товаров, запрещенных к ввозу на территорию РФ.