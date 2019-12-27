Пострадали украинцы. В Казахстане рухнул пассажирский самолет: есть погибшие и выжившие (обновлено)

В пятницу, 27 декабря, пассажирский самолет казахстанской авиакомпании Bek Air потерпел крушение за пределами аэропорта Алма-Аты. На борту находились 95 пассажиров, пять членов экипажа. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что в 7.22 (3.22 по киевскому времени) рейс №Z2100, выполнявший перелет из Алма-Аты в Нур-Султан, после взлета начал падать, пробил бетонное ограждение и врезался в двухэтажное здание.

Количество погибших при крушении самолета, по предварительным данным, составило 14 человек, сообщили в акимате (администрации) Алматы.

"В Центр детской неотложной медицинской помощи доставлено восемь детей в сознании с политравмами. В БСНП доставлено пять взрослых с политравмами. В ГКБ № 4 доставлено 17 пациентов в крайне тяжелом состоянии. Погибших на месте 14", – говорится в сообщении акимата.

По данным спасательных служб, среди людей в самолете есть выжившие.

Выжившая пассажирка рассказала Tengrinews.kz, что, когда самолет набирал высоту, она услышала "страшный звук".

"Потом был страшный звук - то ли двигатель, то ли еще что-то. Самолет криво летел. Все было как в кино: вопли, крики, плач людей. Я не могу все это описывать, страшно очень. Потом удар, грохот и прямо перед о мной железяка какая-то закрыла - выхода не было. Кто-то кричал: "Шығыңдар!" ("Выходите" - пер.). Я потеряла в этот момент дар речи. Я сидела у крыла самолета. Я помню, что наступила на крыло самолета. Кричали, что самолет может уже на земле может взорваться. Как-будто сон", – рассказала выжившая.

Причиной крушения самолета Fokker-100, по предварительным данным, стал отказ двигателя. Об этом сообщает издание Baza.

Возгорания на месте падения самолета не произошло. Продолжается эвакуация пострадавших с места крушения.

Деятельность авиакомпании Bek Air приостановлена до выяснения обстоятельств падения самолета, сообщил официальный представитель министерства индустрии и инфраструктурного развития республики Мадияр Уакпаев.

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Как сообщает МВД Казахстана, на борту самолета находились два гражданина Украины. По предварительным данным СМИ у них травмы позвоночника.

По последним данным, госпитализировано 49 человек, 18 в тяжелом состоянии. По состоянию на 12:30 по местному времени погибли 12 человек, в том числе командир экипажа.

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