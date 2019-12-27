Авиакатастрофа в Казахстане: на борту находились украинцы

Четыре иностранца находились на борту самолета Fokker-100 казахской авиакомпании Bek Air, среди них граждане Украины.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД Казахстана.

"Всего на борту самолета находилось пять членов экипажа и 93 пассажира, в числе которых есть иностранные граждане: два гражданина Украины, один гражданин Киргизии, один гражданин Китая, остальные – граждане Казахстана. Всего в результате происшествия, по состоянию на 12:30 (по местному времени, – ред.) погибли 12 человек, в том числе командир экипажа", – говорится в сообщении.

По последним данным, госпитализировано 49 человек, 18 в тяжелом состоянии.

Расслеванием причин ЧП занимается правительственная комиссия и МВД Казахстана.

Напомним, 27 декабря, пассажирский самолет казахстанской авиакомпании Bek Air потерпел крушение за пределами аэропорта Алма-Аты. На борту находились 95 пассажиров, пять членов экипажа.

Как ранее сообщал Фокус:

В июле недалеко от шведского города Умео рухнул спортивный самолет с девятью людьми на борту, которые все погибли.

У Багамских островов вследствие аварии вертолета погибли семь человек. Среди них были американский миллиардер и угольный магнат Крис Клайн и его дочь.