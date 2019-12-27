"Много людей были живы, но потом скончались". Подробности авиакатастрофы в Казахстане (фото)

По последним данным, погибли 12 человек. Восемь из них погибли на месте происшествия, два человека в больнице и два в аэропорту Алма-Аты.

Госпитализировано 49 человек, 18 находятся в тяжелом состоянии. Не менее 60 выжившим была оказана медицинская помощь.



Самолет при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением. Пожара в результате столкновения не произошло. Расслеванием причин ЧП занимается правительственная комиссия и МВД Казахстана.

Выжившая пассажирка рассказала Tengrinews.kz, что, когда самолет набирал высоту, она услышала "страшный звук".

"Потом был страшный звук - то ли двигатель, то ли еще что-то. Самолет криво летел. Все было как в кино: вопли, крики, плач людей. Я не могу все это описывать, страшно очень. Потом удар, грохот и прямо перед о мной железяка какая-то закрыла - выхода не было. Кто-то кричал: "Шығыңдар!" ("Выходите" - пер.). Я потеряла в этот момент дар речи. Я сидела у крыла самолета. Я помню, что наступила на крыло самолета. Кричали, что самолет может уже на земле может взорваться. Как-будто сон", – рассказала выжившая.

Полеты самолетов Fokker 100 в Казахстане приостановили.

Деятельность авиакомпании Bek Air приостановлена до выяснения обстоятельств падения самолета, сообщил официальный представитель министерства индустрии и инфраструктурного развития республики Мадияр Уакпаев.

28 декабря в Казахстане объявлен днем общенационального траура.

"Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших граждан при падении самолета около Алматы сегодня утром, 27 декабря. Пострадавшим будет оказана помощь. Создана правительственная комиссия во главе с премьер-министром Аскаром Маминым. Все виновные понесут строгое наказание в соответствии с законом", – выразил соболезнования президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Как сообщает МВД Казахстана, на борту самолета находились два гражданина Украины. По предварительным данным СМИ у них травмы позвоночника.

"Всего на борту самолета находилось пять членов экипажа и 93 пассажира, в числе которых есть иностранные граждане: два гражданина Украины, один гражданин Киргизии, один гражданин Китая, остальные – граждане Казахстана", – сказано в сообщении.

"Среди пострадавших есть двое граждан Украины. Обе лица доставлены в больницу города Алматы. Врачи отмечают, что угрозы их жизни нет, в обоих травмы средней тяжести – проблемы с позвоночником", – сказал директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев.

По словам Погорельцева, украинский консул общался лишь с врачами, однако решается вопрос передачи мобильных телефонов пострадавшим, чтобы консул мог пообщаться с ними напрямую.

Он также отметил, что обоим пострадавшим оказывается полноценное консульское сопровождение, а ситуация находится на контроле МИД.

Вице-премьер Роман Скляр сообщил, что комиссия при участии международного аудита выясняет, что привело к катастрофе: ошибка пилота или техническая причина. Взлетно-посадочная полоса, по словам Скляра, была в идеальном состоянии, соответствовала всем необхоидмым требованиям. Борт был обработан противообледенительной жидкостью.

"Хочу выразить соболезнования от имени правительства РК семьям погибших. Никто не останется без поддержки государства. Всем семьям погибших и пострадавших будет оказана необходимая помощь и поддержка", – сказал он.

Врачи сообщили, что запасов донорской крови в больницах Алматы и Алматинской области достаточно для всех пострадавших. В центры крови уже пришло большое количество людей.

По словам пострадавшей Асель Абильдаевой, сидевшие впереди пассажиры ударились об жилой дом. Началась паника, люди стали открывать аварийный выход и вытаскивать из самолета пострадавших, которые были рядом.

"Люди, которые сидели в задней части, они были живы, сами выходили. А передняя часть, она очень сильно была повреждена, разбита. Мы начали просто помогать тем людям, которые остались под обломками. Много детей было. Те, кто выжили, вызвали скорую. Начали в аэропорт звонить. Несколько человек прижало бетонной плитой, они уже без сознания лежали. Тех кого смогли, мы вытаскивали. Все мужчины помогали, женщины в скорую звонили. Несколько человек лежали в снегу с переломами страшными. У некоторых голова разбитая. Сидели и кричали очень сильно, мы старались их успокоить", – рассказывает женщина.

По ее словам, пострадавшие долго ждали спасателей.

"Очень долго ждали. Минут 20 ехали спасатели. Много людей были живы, но потом скончались, оказывается, в последствии. Потом минут через 40, уже когда посветлело, тогда скорая приехала. За это время несколько людей скончались. Мы боялись, что потеряем тех, кто еще жив", – вспоминает она.

Воздушное судно выпущено в 1996 году, сертификат летной годности был продлён в мае 2019-го. В компании Bek Air 10 таких самолётов, из них 9 – с действующим сертификатом лётной годности. Деятельность авиакомпании приостановлена до выяснения всех обстоятельств.

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