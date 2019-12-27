В зоопарке Мичигана родился детеныш редкого черного носорога

Детеныш редкого черного африканского носорога появился на свет в городе Лансинг в штате Мичиган. Событие можно назвать сенсационным, так как носороги этого вида крайне редко размножаются в неволе. Об этом пишет Potter Park Zoo.

Самка носорога по имени Доппси справилась с родами без посторонней помощи, но за родами наблюдала целая команда специалистов по камерам видеонаблюдения.

Фото: Potter Park Zoo

Малыш стал на ноги уже через 90 минут. Он является первым черным носорогом, родившимся в зоопарке Potter Park, который аккредитован Ассоциацией зоопарков и аквариумов и участвует в программе выживания видов AZA.

В зоопарках США проживает 60 черных носорогов. В дикой природе их всего около пяти тысяч. И это обнадеживающая цифра, потому что в 1995 году их количество было в два раза меньше.

Полка новорожденному самцу носорога еще не выбрали имя, но мать уже подпустила к себе специалистов. "Она очень дружелюбная и любит внимание", - отмечает директор парка.

Доппси приехала в зоопарк Лансинга в 2011 году, ее бойфренда – Финеаса, - привезли в 2013, и специалисты очень надеялись, что у них получится создать пару.

Как ранее писал Фокус:

В зоопарке Сан-Диего появился на свет детеныш южного белого носорога, который был зачат с помощью искусственного оплодотворения. Новорожденный южный белый носорог является первым в Северной Америке и третьим в мире, рожденным благодаря искусственному оплодотворению. Его мать Виктория вынашивала своего ребенка на протяжении 493 дней и хорошо справилась с родами, которые продолжались около 30 минут.