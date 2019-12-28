Впервые в США: школьникам разрешат прогуливать занятия для участия в акциях протеста

В США ученикам в одном из крупнейших школьных округов разрешат брать официальный отгул для участия в митингах, передает The Washington Post.

Нововведение стало актуальным, так как многие школьники в последнее время начали пропускать занятия ради участия в акциях в поддержку борьбы с изменением климата.

По данным СМИ, новые правила начнут действовать с 27 января 2020 года в округе Фэрфакс на севере штата Вирджиния, где числятся около 188 тысяч учащихся. Такая инициатива касается только средних и старших классов, то есть детей в возрасте от 12 до 18 лет. Учащиеся смогут один раз за учебный год брать день отгула для проявления своих гражданских прав.

Под гражданской активностью подразумевается участие в маршах протеста, сидячих демонстрациях или, например, поездки в столицу штата Ричмонд для встреч с законодателями.

Отмечается, что данное нововведение станет первым в своем роде в США.

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