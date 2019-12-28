Впервые в США: школьникам разрешат прогуливать занятия для участия в акциях протеста
2019-12-28 08:37:38
Такая инициатива касается только средних и старших классов
В США ученикам в одном из крупнейших школьных округов разрешат брать официальный отгул для участия в митингах, передает The Washington Post.
Нововведение стало актуальным, так как многие школьники в последнее время начали пропускать занятия ради участия в акциях в поддержку борьбы с изменением климата.
По данным СМИ, новые правила начнут действовать с 27 января 2020 года в округе Фэрфакс на севере штата Вирджиния, где числятся около 188 тысяч учащихся. Такая инициатива касается только средних и старших классов, то есть детей в возрасте от 12 до 18 лет. Учащиеся смогут один раз за учебный год брать день отгула для проявления своих гражданских прав.
Под гражданской активностью подразумевается участие в маршах протеста, сидячих демонстрациях или, например, поездки в столицу штата Ричмонд для встреч с законодателями.
Отмечается, что данное нововведение станет первым в своем роде в США.
Как ранее сообщал Фокус:
- Ранее Грета Тунберг, ставшая лидером мирового экологического движения, выступила перед лидерами разных стран на климатический саммите ООН, обвинив чиновников в том, что они не воспринимают научные факты, подтверждающие скорую экологическую катастрофу.
- А журнал Time назвал ее "Человеком года". Издание также отметило, что Тунберг начала глобальное движение против климатических изменений, пропуская школу.