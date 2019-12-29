Путин поблагодарил Трампа за помощь в предотвращении терактов в России

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре поблагодарил президента США Дональда Трампа за переданную по линии спецслужб информацию, которая помогла предотвратить теракты в РФ.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Разговор состоялся по инициативе российской стороны, однако подтверждения этой информации со стороны США нет.

Путин и Трамп условились продолжить двустороннее сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом.

В ФСБ заявили, что россияне, готовившие теракт, были задержаны на основании информации, полученной от американских партнеров. В частности, ФСБ задержала двух россиян, готовивших теракты в Санкт-Петербурге в новогодние праздники.

Как ранее сообщал Фокус:

Служба безопасности Украины в Киевской области задержала одного из ключевых руководителей террористической организации "Исламское государство" Аль Бара Шишани.