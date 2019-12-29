Путин поблагодарил Трампа за помощь в предотвращении терактов в России
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре поблагодарил президента США Дональда Трампа за переданную по линии спецслужб информацию, которая помогла предотвратить теракты в РФ.
Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Разговор состоялся по инициативе российской стороны, однако подтверждения этой информации со стороны США нет.
Путин и Трамп условились продолжить двустороннее сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом.
В ФСБ заявили, что россияне, готовившие теракт, были задержаны на основании информации, полученной от американских партнеров. В частности, ФСБ задержала двух россиян, готовивших теракты в Санкт-Петербурге в новогодние праздники.
Как ранее сообщал Фокус:
- Служба безопасности Украины в Киевской области задержала одного из ключевых руководителей террористической организации "Исламское государство" Аль Бара Шишани.
- Как оказалось, Аль Бара Шишани является грузинским гражданином Цезарем Тохосашвили, находившимся в розыске по линии Интерпола.