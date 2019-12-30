Шуфрич о сафари: Охотился только на самцов не репродуктивного возраста

Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестор Шуфрич подтвердил, что ездил на сафари в Африку. Об этом сообщает пресс-служба политика в Facebook.

На сафари он ездил в июле 2013 года в Намибию. При этом Шуфрич утверждает, что охота велась с разрешения уполномоченных на это национальным правительством органов на самцов не репродуктивного возраста и агрессивного характера, которые подлежали отстрелу.

"Нестор Шуфрич подчеркнул, что предметом его охотничьего интереса являлись, исключительно, самцы зрелого возраста, потерявшие способность давать потомство и представляющие опасность как для более молодых самцов, так и для местных жителей в округе", – сообщили в пресс-службе.

Также отмечается, что с тех пор Шурфич не ездил в подобные экспедиции в Африку.

Напомним, информация о сафари Шуфрича получила распространение в сети после сообщения французской организации против спортивной охоты. Она обратила внимание, что на сайте сафари-агентства Thormählen & Cochran Safaris размещены фотографии депутата на фоне убитых черного носорога, бурой гиены, антилопы гну, антилопы орикс и в обнимку с мертвым гепардом. Фото были размещены в марте 2015 года.

Также указывается, что Шуфрич "первый и единственный охотник", которому удалось убить представителей трех подвидов черного носорога: Diceros bicornis bicornis (пустынный черный носорог) в Намибии, Diceros bicornis minor (редколесный черный носорог) и Diceros bicornis michaeli (восточноафриканский черный носорог) в ЮАР.

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