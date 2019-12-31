Трамп анонсировал подписание первой фазы соглашения с Китаем
В среду, 15 января 2020 года США и Китай подпишут первую фазу крупной торговой сделки, которая должна завершить тарифную войну между странами.
Об этом написал президент США Дональд Трамп в своем Twitter.
"Я подпишу масштабную и всеобъемлющую первую фазу торговой сделки с Китаем 15 января. Церемония пройдет в Белом доме. Будут присутствовать высокопоставленные представители руководства Китая", – написал он.
Трамп уточнил, что намерен вскоре посетить Пекин, где начнутся переговоры по "второй фазе".
Как ранее сообщал Фокус:
- В августе США решили отложить до 15 декабря введение 10%-ных пошлин на отдельные виды импортируемых Китаем товаров.
- В октябре Дональд Трамп заявил, что переговоры с Китаем вступили в "очень существенную фазу", результатом которых станет подписание первой части торговой сделки.