Экс-посол Польши о высказываниях Путина: В Кремле будто ожил дух Сталина

Историческая политика президента РФ Владимира Путина полностью совпадает с политикой Иосифа Сталина, и этому есть логическое объяснение.

Об этом в интервью Укринформу рассказал экс-посол Польши в Украине Ян Пекло.

Путин в последнее время потерпел несколько неудач, среди которых резолюция Европарламента по началу Второй мировой войны, санкции США против "Северного потока-2", санкции WADA и контракт с Украиной по транзиту.

"И что ему остается делать? Оружие, которое у него осталось – это историческая политика, ведь она не подчиняется прагматической классификации, как, например, экономика", – говорит Пекло.

"Эта историческая политика, которую представляет и популяризирует сегодня Путин, почти на 100% совпадает с исторической политикой Сталина. Кажется, будто он ожил, а его дух ходит по кабинетам Кремля и диктует чиновникам, что нужно делать", – добавил он.

Также бывший посол отметил, что в риторике Путина появилась тема антисемитизма, которую он может использовать против поляков во время январского визита в Израиль.

Впрочем, все действия президента РФ направлены, скорее, на россиян, чем на мир, ведь именно россиянам нужно показать, что их лидер храбрый и решительный.

Как ранее сообщал Фокус:

24 декабря Путин назвал "сволочью" и "антисемитской свиньей" посла Польши в Германии в 1935–1939 годах Юзефа Липского, который пообещал Гитлеру за высылку евреев в Африку установить в Варшаве памятник.