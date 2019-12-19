Путин открыл для себя идентичность украинцев: ее придумал граф Потоцкий

Глава Кремля сослался на "исследование", в котором украинцы вычеркивались из числа славян

Президент РФ Владимир Путин на своей итоговой пресс-конференции заявил о том, что украинская идентичность сформирована, но считает, что украинцев "придумали" в 18 веке.

По версии Путина, "впервые об украинцах как об отдельном этносе" заговорил польский шляхтич граф Потоцкий.

"Вот у нас спор с Украиной идет. Есть украинская идентичность. Она сформирована. Кто был автором – граф Потоцкий, известный исследователь и ученый и писатель, который впервые заговорил об украинцах, как об отдельном этносе", – начал рассуждать Владимир Путин в ответ на вопрос о национальном вопросе внутри России.

Правда он не уточнил, какой именно граф Потоцкий из старинного польского шляхетского рода.

Возможно, он имел в виду графа Станислава Щенсного Потоцкого, который жил во второй половине XVIII века и имел большие имения на Подолье. Известно о его увлечениях украинским фольклором.

"Потом были отдельные польские исследователи, которые даже вычеркнули украинцев из перечня славян. Они утверждали, что это потомки кочевых народов. Но это все полная чушь", – продолжил Путин.

Он рассказал журналистам, что россияне должны знать истину и понимать, что "на каком-то этапе состоялись элементы реальной идентичности и относиться к этому с уважением".

"Но мы должны знать истину. Мы должны понимать, что на каком-то этапе прошли вот такие элементы реальной идентичности. Мы должны относиться к этому с уважением. И мы делаем и будем это делать", – сказал Путин.

Как ранее сообщал Фокус:

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