Майк Помпео отложил приезд в Украину

Госсекретарь США Майк Помпео отложил на более поздний срок турне, во время которого он собирался посетить Украину, Беларусь, Казахстан, Узбекистан и Кипр.

Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента.

Отмечается, что причиной стали беспорядки в Ираке.

"Госсекретарь Помпео вынужден перенести визит в Украину, Беларусь, Казахстан, Узбекистан и на Кипр в связи с тем, что ему необходимо остаться в Вашингтоне, чтобы отслеживать ситуацию в Ираке и обеспечивать безопасность американцев на Ближнем Востоке", – говорится в переданном СМИ заявлении.

Кроме того, вскоре будут определены новые даты для этой поездки. Изначально предполагалось, что она состоится с 3 по 7 января.

Как ранее сообщал Фокус:

Планировалось, что государственный секретарь США Майк Помпео прилетит в Украину 3 января, чтобы продемонстрировать поддержку со стороны Вашингтона.