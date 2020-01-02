Германия снизила стоимость билетов на поезда из-за климатического кризиса

В Германии впервые за 17 лет будут снижены тарифы на междугородние железнодорожные перевозки. Об этом сообщает The Guardian.

Нововведение вступило в силу с 1 января 2020 года. Решение было принято для того, чтобы сделать путешествия на поезде более привлекательными в свете климатического кризиса, который усугубляют частые авиаперелеты.

Так, путешественники, совершающие поездки более 50 км на междугородних экспресс-поездах компании Deutsche Bahn, могут рассчитывать на скидку в 10%. Компания также снижает стоимость на специальные предложения и дополнительные услуги, такие как транспортировка велосипедов.

Снижение тарифов стало возможным после того, как правительство сократило размер НДС на железнодорожные перевозки с 19% до 7%.

В Deutsche Bahn считают, что снижение тарифов на перевозки привлечет еще 5 млн пассажиров в год.

Правда, не все пассажиры в Германии смогут воспользоваться дешевыми тарифами в 2020 году. Так, стоимость железнодорожных поездок на короткие расстояния и в общественном транспорте увеличится в таких регионах, как Берлин, Гамбург, Бремен, Бранденбург и Рейнланд-Пфальц.

Тарифы на региональные поезда в Бонн должны вырасти на 2,5%, а в Берлине, Бранденбурге цены на билеты в автобусы, трамваи и метро вырастут на 3,3%.

Операторы общественного транспорта сообщают, что повышение тарифов связано с ростом зарплаты и повышением цен на дизельное топливо, а также электроэнергию. Решение о поднятии тарифов было принято еще до того, как правительство начало принимать меры по защите климата.

Как ранее сообщал Фокус: