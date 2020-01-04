Похороны Сулеймани: В Иране требуют "Смерть США", а в Америке "рухнул" сайт призывной службы
В субботу, 4 января, в Багдаде проходят похороны генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани и других военных, убитых накануне в ходе американского рейда. Тысячи иракцев вышли попрощаться с ними, выкрикивая "Смерть Америке", пишет Lefigaro.
Некоторые в толпе держали в руках портреты иранского верховного наставника Али Хаменеи и ливанского лидера Хезболлы Хасана Насраллы, которые уже призвали к "справедливому наказанию" убийц Сулеймани.
Отмечается, что премьер-министр Ирака также был замечен во время этих похорон.
В целом, в результате "точного выстрела" из США было убито десять человек: пять иракцев и пять иранцев.
В свою очередь, в США сайт призывной службы (Selective Service) "рухнул" на фоне слухов по поводу вероятного военного призыва американцев, пишет CNN.
Издание сообщает, что сайт Selective Service "рухнул" из-за "распространения дезинформации".
Отмечается, что после убийства Сулеймани в социальных сетях стали циркулировать слухи о возможной войне между странами и нового военного призыва в США. А хэштег #WorldWarIII был одним из главных трендов в Twitter в пятницу.
"Из-за распространения дезинформации наш веб-сайт в настоящее время испытывает большие объемы трафика", – говорится с ообщении сайта Selective Service в Twitter. "Если вы пытаетесь зарегистрироваться или подтвердить регистрацию, пожалуйста, зайдите позже сегодня, так как мы работаем над решением этой проблемы. Мы ценим ваше терпение".
Как ранее сообщал Фокус:
- 3 января США провели в Ираке операцию по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани. Ракетный удар по автоколонне, в которой следовал военачальник, был нанесен по распоряжению Дональда Трампа.
- Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назначил преемника Сулеймани. Командующим спецподразделения "Аль-Кудс" стал заместитель Сулеймани, бригадный генерал Эсмаил Каани.
- В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали гибель иранского генерала Касема Сулеймани в результате военного удара США. В украинском дипломатическом ведомстве отметили, что любые акты мести могут стать угрозой для стабильности на Ближнем Востоке и глобальной безопасности.