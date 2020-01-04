Похороны Сулеймани: В Иране требуют "Смерть США", а в Америке "рухнул" сайт призывной службы

В субботу, 4 января, в Багдаде проходят похороны генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани и других военных, убитых накануне в ходе американского рейда. Тысячи иракцев вышли попрощаться с ними, выкрикивая "Смерть Америке", пишет Lefigaro.

Некоторые в толпе держали в руках портреты иранского верховного наставника Али Хаменеи и ливанского лидера Хезболлы Хасана Насраллы, которые уже призвали к "справедливому наказанию" убийц Сулеймани.

Отмечается, что премьер-министр Ирака также был замечен во время этих похорон.

В целом, в результате "точного выстрела" из США было убито десять человек: пять иракцев и пять иранцев.

В свою очередь, в США сайт призывной службы (Selective Service) "рухнул" на фоне слухов по поводу вероятного военного призыва американцев, пишет CNN.

Издание сообщает, что сайт Selective Service "рухнул" из-за "распространения дезинформации".

Отмечается, что после убийства Сулеймани в социальных сетях стали циркулировать слухи о возможной войне между странами и нового военного призыва в США. А хэштег #WorldWarIII был одним из главных трендов в Twitter в пятницу.

"Из-за распространения дезинформации наш веб-сайт в настоящее время испытывает большие объемы трафика", – говорится с ообщении сайта Selective Service в Twitter. "Если вы пытаетесь зарегистрироваться или подтвердить регистрацию, пожалуйста, зайдите позже сегодня, так как мы работаем над решением этой проблемы. Мы ценим ваше терпение".

Как ранее сообщал Фокус:

3 января США провели в Ираке операцию по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани. Ракетный удар по автоколонне, в которой следовал военачальник, был нанесен по распоряжению Дональда Трампа.

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назначил преемника Сулеймани. Командующим спецподразделения "Аль-Кудс" стал заместитель Сулеймани, бригадный генерал Эсмаил Каани.