В Британии мусульманину в Макдональдсе продали завтрак из свиной колбасы

В Великобритании мусульманину в ресторане быстрого питания Макдональдс продали завтрак из свиной колбасы. Об этом сообщает Mirror.

Отмечается, что 49-летний Фида Хуссейн всю жизнь не употребляет свинину в соответствии со своей верой, но был шокирован, когда сотрудники по ошибке заменили его стандартный завтрак свининой.

Теперь отец четверых детей требует извинений и компенсации от сети ресторанов быстрого питания.

Мистер Хуссейн из Бирмингема каждое утро покупал в Макдональдс завтрак, состоящий из кекса, оладьев и кофе, но в тот день сотрудники ресторано ошиблись с заказом.

По мнению Хуссейна, Макдональдс – это известный бренд и они не должны совершать подобные ошибки.

В свою очередь Макдональдс предложил Хуссейну в виде компенсации ваучеры на еду, но он не доволен этим. В итоге, в руководство сети до сих пор работает над разрешением жалобы.

Представитель Макдональдс сказал: "У нас есть ряд мер, позволяющих избежать ошибок в заказах, и мы хотели бы извиниться перед заказчиком за то, что мы не выполнили эти стандарты в данном случае".

Как ранее сообщал Фокус:

Ранее Макдоналдс построил в Швеции миниатюрную версию своего типичного ресторана, только это улей для пчелок. Инициатива отдала дань нескольким ресторанам McDonald’s в стране, у которых на крышах расположены ульи для пчел.