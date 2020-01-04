Побег экс-главы Nissan из Японии помог осуществить бывший "зеленый берет" армии США, – WSJ

Побег бывшего президента Nissan Карлоса Гона из Японии в Ливан помог организовать бывший американский боец спецназа некий Майкл Тэйлор, сообщает The Wall Street Journal.

По информации издания, план побега разрабатывался в течение нескольких месяцев, непосредственное участие в этом принимал бывший "зеленый берет" армии США. Отмечается, что в настоящее время Тэйлор является сотрудником частной компании, занимающейся вопросами безопасности.

План побега начали осуществлять 28 декабря. В этот день частный самолет Bombardier Global Express вылетел из Дубая в Осаку. На борту находились два черных контейнера, обычно используемые для перевозки музыкального оборудования. Их сопровождали два человека, одним из которых был Тэйлор. Гон покинул Японию, пробравшись на борт самолета и забравшись в один из контейнеров. Из Осаки самолет прилетел в Стамбул, где бывший президент Nissan пересел на другой борт и прилетел в Ливан.

Издание отмечает, что на данный момент японские власти затрудняются объяснить, каким образом Гон смог попасть в черный контейнер на борту самолета, и почему он не был подвергнут проверке.

Как ранее сообщал Фокус:

Власти Турции задержали семь человек в рамках расследования ситуации вокруг перелета экс-главы Renault и Nissan Карлоса Гона из Японии в Ливан через Стамбул.