“Чернобыль” получил “Золотой глобус” в номинации "Лучший мини-сериал"

Британско-американский мини-сериал “Чернобыль”, созданный в копродукции с HBO и Sky, получил “Золотой глобус” в номинации "Лучший мини-сериал или телефильм". 77-я церемония вручения награды прошла в воскресенье в Беверли-Хиллз, Калифорния, США.

Об этом сообщает Golden Global Awards в Twiter.

"Чернобыль" выдвигался в четырех категориях, а в номинации на "лучший мини-сериал" также участвовали сериалы "Уловка-22", "Фосси/Вердон", "Самый громкий голос", а также "Невероятное".

Мини-сериал включает пять эпизодов и рассказывает о событиях после взрыва реактора на Чернобыльской атомной электростанции, одной из крупнейших техногенных катастроф в истории человечества.

Главные роли в работе режиссера Йохана Ренка исполнили Эмили Уотсон, Стеллан Скарсгард и Джаред Харрис. Над сериалом работали два года. Большая часть съемок проходила в Литве, а часть в Киеве.

"Чернобыль" показывает душераздирающие истории героев, боровшихся за жизнь на фоне попыток советских властей скрыть информацию о масштабах катастрофы, халатности ответственных лиц и полнейшего непонимания ситуации и ее последствий.

Премия "Золотой глобус" присуждается с 1942 года по результатам голосований аккредитованных при Голливуде иностранных журналистов. Она считается одной из самых престижных наград (после "Оскара") и, кроме сферы кинематографии, охватывает также телевизионные фильмы и сериалы.

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