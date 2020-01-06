В Финляндии введут четыредневную рабочую неделю: "Люди заслуживают больше времени на семью"

Финляндия введет гибкий график работы в стране, который будет включать четырехдневный рабочий день и шестичасовой рабочий день.

Об этом сообщает The Daily Mail.

С таким поручением выступила новый премьер-министр Финляндии Санна Марин.

По ее словам, это позволит работникам проводить больше времени со своими семьями.

"Я считаю, что люди заслуживают того, чтобы проводить больше времени со своими семьями, любимыми, увлечениями и другими аспектами жизни", – сказала Марин.

До того как Марин стала премьер-министром, она занимала пост министра транспорта Финляндии. Находясь на этом посту, Марин выступала за более короткие рабочие недели, чтобы улучшить взаимопонимание и производительность сотрудников.

В Финляндии в настоящее время граждане работают восемь часов в день, пять дней в неделю.

Это предложение сразу же было воспринято министром образования Ли Андерссон, лидером Левого альянса Финляндии. По ее словам, крайне важно, чтобы граждане финны работали меньше.

"Дело не в том, чтобы руководствоваться женским стилем управления, а в том, чтобы предлагать помощь людям и выполнять обещания, данные избирателям", – сообщила Андерсон.

Напомним, совет правящей коалиции Финляндии избрал на пост главы правительства Санну Марин. Теперь она является самым молодым лидером правительства в мире. До ее вступления в должность, самым молодым главой правительства в мире был Алексей Гончарук, которому 35 лет.

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