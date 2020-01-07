IKEA заплатит 46 миллионов родителям, ребенка которых убил комод

Компания IKEA выплатит 46 млн долларов родителям ребенка, который погиб в результате падения на него комода Malm. Об этом сообщает The New York Times.

Отец погибшего в 2017 году мальчика Крэйг Дудек заявил, что судебный иск был урегулирован. Информацию также подтвердили и в пресс-службе IKEA.

Семья подала в суд на компанию в штате Пенсильвания, где находится штаб-квартира компании в Северной Америке. Родители обвинили производителя в том, что его комоды неустойчивы и никто их не предупредил об этом.

В иске Дудек также указывается, что с 2011 года по меньшей мере 5 детей погибли в результате падения различных моделей комода Malm, а еще 91 ребенок был травмирован.

"Если двухлетний мальчик может свалить комод с тремя ящиками, вы знаете, что с этим комодом что-то не так. В американских домах таких комодов миллионы и миллионы", – заявил Крейг Дудек.

"Хотя никакие урегулирования исков не могут изменить трагических событий, которые привели нас сюда, ради семьи и всех причастных, мы благодарны, что этот судебный процесс завершился", - сказала пресс-секретарь IKEA.

Также в компании добавили, что работают над решением "важного вопросам безопасности товаров".

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