IKEA заплатит 46 миллионов родителям, ребенка которых убил комод
Компания IKEA выплатит 46 млн долларов родителям ребенка, который погиб в результате падения на него комода Malm. Об этом сообщает The New York Times.
Отец погибшего в 2017 году мальчика Крэйг Дудек заявил, что судебный иск был урегулирован. Информацию также подтвердили и в пресс-службе IKEA.
Семья подала в суд на компанию в штате Пенсильвания, где находится штаб-квартира компании в Северной Америке. Родители обвинили производителя в том, что его комоды неустойчивы и никто их не предупредил об этом.
В иске Дудек также указывается, что с 2011 года по меньшей мере 5 детей погибли в результате падения различных моделей комода Malm, а еще 91 ребенок был травмирован.
"Если двухлетний мальчик может свалить комод с тремя ящиками, вы знаете, что с этим комодом что-то не так. В американских домах таких комодов миллионы и миллионы", – заявил Крейг Дудек.
"Хотя никакие урегулирования исков не могут изменить трагических событий, которые привели нас сюда, ради семьи и всех причастных, мы благодарны, что этот судебный процесс завершился", - сказала пресс-секретарь IKEA.
Также в компании добавили, что работают над решением "важного вопросам безопасности товаров".
Как ранее сообщал Фокус:
- IKEA изменила планы выхода на украинский рынок. Сначала компания намерена наладить работу интернет-магазина, а уже потом уже открыть фирменый магазин.
- Также IKEA и королева Швеции будут вместе строить дома для пенсионеров. В стране хотят строить социальное жилье, как альтернативу медучреждениям.