На похоронах Сулеймани погибли в давке 32 человека, а еще 190 пострадали
Количество погибших в давке на похоронах иранского генерала Касема Сулеймани существенно возросло. Об этом сообщает иранское агентство Fars.
Согласно последним данным, погибли 32 человека и еще около 190 пострадали. В это же время, Bloomberg сообщает, что количество погибших составляет 35 человек, а пострадали не менее 48 человек.
Инцидент произошел во время похоронной процессии в городе Кермане, где родился генерал.
Также информацию о погибших во время траурных мероприятий подтвердил глава службы скорой медицинской помощи Ирана. Он сообщил, что во время давки "некоторые соотечественники получили ранение, а некоторые погибли".
Ранее церемония прощания прошла в Тегеране, где собралось более миллиона человек. Люди пришли с портретами верховного наставника Али Хаменеи и ливанского лидера Хезболлы Хасана Насраллы, а другие выкрикивали "Смерь Америке".
Как ранее сообщал Фокус:
- 3 января США провели в Ираке операцию по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани. Ракетный удар по автоколонне, в которой следовал военачальник, был нанесен по распоряжению Дональда Трампа.
- Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назначил преемника Сулеймани. Командующим спецподразделения "Аль-Кудс" стал заместитель Сулеймани, бригадный генерал Эсмаил Каани.
- В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали гибель иранского генерала Касема Сулеймани в результате военного удара США. В украинском дипломатическом ведомстве отметили, что любые акты мести могут стать угрозой для стабильности на Ближнем Востоке и глобальной безопасности.