Зеленский поздравил социалиста Санчеса с избранием премьер-министром Испании

Президент Владимир Зеленский поздравил официально избранного премьером Испании главу соцпартии Педро Санчеса.

Об этом говорится в сообщении Зеленского в Telegram.

В связи с избранием Санчеса, президент Зеленский выразил наджеду на углубление двусторонних отношений и сотрудничества между Украиной и Испанией.

Санчес исполнял обязанности премьера с весны прошлого года, но официально в должности его утвердили только сегодня.

Для этого испанскому парламенту хватило простого большинства с перевесом в два голоса – 167 против 165.

Уже известно, что кабинет министров, который сформирует Санчес, будет коалиционным – соцпартия премьер-министра договорились о сотрудничестве с левой партией "Подемос".

Это будет первое коалиционное правительство Испании с 1978 года, после диктатуры Франко.

Как ранее сообщал Фокус:

Каталонские сепаратисты Карлос Пучдемон и находящийся под арестом в Испании Ориол Джанкерас стали депутатами Европарламента, набрав необходимое для этого количество голосов испанских избирателей.