Зеленский поздравил социалиста Санчеса с избранием премьер-министром Испании
2020-01-07 22:15:58
Глава Украины надеется на углубление сотрудничества между Украиной и Испанией
Президент Владимир Зеленский поздравил официально избранного премьером Испании главу соцпартии Педро Санчеса.
Об этом говорится в сообщении Зеленского в Telegram.
В связи с избранием Санчеса, президент Зеленский выразил наджеду на углубление двусторонних отношений и сотрудничества между Украиной и Испанией.
Санчес исполнял обязанности премьера с весны прошлого года, но официально в должности его утвердили только сегодня.
Для этого испанскому парламенту хватило простого большинства с перевесом в два голоса – 167 против 165.
Уже известно, что кабинет министров, который сформирует Санчес, будет коалиционным – соцпартия премьер-министра договорились о сотрудничестве с левой партией "Подемос".
Это будет первое коалиционное правительство Испании с 1978 года, после диктатуры Франко.
Как ранее сообщал Фокус:
- Каталонские сепаратисты Карлос Пучдемон и находящийся под арестом в Испании Ориол Джанкерас стали депутатами Европарламента, набрав необходимое для этого количество голосов испанских избирателей.
- Однако, Пучдемон не может приступить к обязанностям евродепутата, поскольку на данный момент он находится в добровольном изгнании и живет в Бельгии.