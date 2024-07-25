Не оставила равнодушным никого: бабушка сделала первую татуировку в 90 лет (видео)

Пожилая женщина улыбалась и прикрывала рот руками от волнения, готовясь сделать свой первый нательный рисунок. Она остановила свой выбор на сердечке, которое нарисовала сама.

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Бабушка из Испании, которая сделала свою первую татуировку в 90 лет, поразила людей своим выбором. О необычном случае рассказала ее внучка в одном из своих видео в TikTok.

Многие пользователи социальных сетей отметили еще одну важную деталь, которая привлекла их внимание. По их мнению пенсионерка выглядела намного моложе своих лет.

Неназванная женщина из Барселоны отправилась в тату-салон вместе со своей внучкой, которая сняла все на видео.

"Моя 90-летняя бабушка впервые делает татуировку", — подписала девушка свой ролик.

Видео показывает, как пожилая женщина улыбается и прикрывает рот руками от волнения, готовясь сделать свой первый нательный рисунок. Она просмотрела несколько возможных вариантов рисунков и остановила свой выбор на простом сердечке, которое нарисовала сама. Художник быстро справился с работой, после чего женщина продемонстрировала татуировку, обернутую пленкой для защиты.

Многие пользователи соцсетей похвалили бабушку за ее смелость и энергичность в таком возрасте. Некоторые из них отмечали, что женщина выглядит гораздо моложе своих лет.

"90????? Ничего себе", "90 лет? Она выглядит великолепно", "90 лет? Но у нее больше энергии и жизни, чем у меня, а мне 19", "Я не думаю, что она в таком возрасте, но я все равно считаю, что это здорово — сделать татуировку", "Впечатляет! Хотелось бы узнать, какой она была в молодости, должно быть, она была женщиной, опередившей свое время", "Если у вас есть выбор, сделайте такую же татуировку сердца, как у нее… это будет ваша лучшая татуировка, без сомнения", — писали они.

Внучка добавила в комментариях, что она сделала такую же татуировку, чтобы навсегда сохранить память о своей бабушке.

Ранее Фокус сообщал, что герой Второй мировой войны получил свои медали с опозданием на 80 лет. Джордж Льюис был призван на службу через месяц после своего 18-летия и был командиром танка. Он участвовал в боях в Бельгии, Голландии и Германии.

Также стало известно, что 72-летняя бабушка проверяет американские горки на экстремальность. За годы своей карьеры Джеки Смит стала первой женщиной, которая вступила в команду парашютного полка Британской армии и получила престижный красный берет Парашютного полка.