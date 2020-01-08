Хаменеи назвал ракетный удар Ирана "пощечиной" для США

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи назвал ракетный удар по американским целям "пощечиной" для США. Об этом сообщает Al Jazeera.

Хаменеи записал телевизионное обращение к народу в среду, 8 января, спустя несколько часов после того, как иранские ракеты были выпущены по американской военной базе "Айн-аль-Асад" на западе Ирака и объекту в Эрбиле.

"Прошлой ночью мы дали им пощечину", – заявил Хаменеи во время своего выступления в Тегеране.

Также он добавил, что военного возмездия было недостаточно.

"Коррумпированное присутствие США в этом регионе должно прекратиться", – добавил лидер Ирана.

Во время выступления Хаменеи присутствовала большая толпа людей, многие из которых держали в руках портреты убитого генерала Сулеймани.

По словам иракского премьер-министра, по авиабазе США "Айн-аль-Асад" были выпущены 17 ракет, из которых две не взорвались. Еще 5 ракет ударили по американской базе в городе Эрбиль.

Ирак, Великобритания, Австралия, Канади и США заявили, что никто из военных не был убит или ранен. Президент США Дональд Трамп сразу после ударов написал в Twitter, что "все хорошо". По его словам, предварительных сообщений о жертвах не было. Также стало известно, что Трамп планировал обращение к нации, но отложил его из-за отсутствия пострадавших и погибших на американских базах.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф охарактеризовал ракетные удары, как "пропорциональные меры в целях самообороны", а не как акт войны. А глава Минобороны Ирана не исключил дополнительных действий против США в зависимости от их ответа.

Другие официальные представители Ирана сообщили государственными СМИ, что по меньшей мере 80 американцев были убиты в результате ударов и эти потери якобы скрывают от общественности. Никаких доказательств информации предоставлено не было.

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