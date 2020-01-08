Иран отказывается передавать Boeing черные ящики из украинского самолета

Иран отказывается предавать "черные ящики" из разбившегося украинского самолета Boeing 737 американскому авиастроителю Boeing. Об этом сообщил глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде в комментарии иранскому агентству Mehr, передает Reuters.

По его словам, пока неизвестно, какой стране будут переданы найденные "черные ящики" для их дальнейшего анализа.

Представители украинской авиакомпании МАУ ранее уже исключили возможную ошибку пилотов, которая могла бы привести к авиакатастрофе.

Также сообщается, что техническая проверка самолета проводилась 6 января 2020 года, он был куплен в 2016 году на заводе Boeing.

На месте крушения самолета иранские спасатели нашли два "черных ящика" Boeing 737 рейса PS752.

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