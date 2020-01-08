ЕС и Беларусь подписали соглашение об упрощении выдачи виз

В четверг, 8 января, в столице Бельгии Европейский Союз и Беларусь подписали соглашение об упрощении выдачи виз и о реадмиссии лиц, находящихся без разрешения. Об этом сообщает "БелТА".

Соглашение предусматривает взаимное облегчение визовых процедур для широкой категории граждан и снижение сбора. Также будет обеспечено право граждан обращаться за получением виз как в посольства европейских стран, так и в визовые центры.

Стоимость "шенгена" для белорусов снизится до 35 евро, а решение о выдаче визы будут приниматься не более 10 дней (в случае дополнительной проверки срок может увеличиться до 30 дней).

Кроме того, будет возможность получать многократные визы с более длительным сроком действия в зависимости от цели поездки.

Срок пребывания иностранцев в Беларуси увеличится вдвое: с 90 дней в году до 180.

После подписания документы должны быть ратифицированы Национальным собранием Беларуси и одобрены Европарламентом.

Соглашения об упрощении визового режима и о реадмиссии могут вступить в силу в июне 2020 года.

Как ранее сообщал Фокус:

В сентябре 2019 года пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз сообщил, что президент страны Александр Лукашенко решил подписать соглашение с Евросоюзом об упрощении выдачи виз и об реадмиссии.

В ноябре Совет ЕС утвердил решение о подписании с Беларусью соглашения об облегчении визового режима.