В непризнанной Абхазии оппозиция штурмовала администрацию президента (обновлено)

Охрана администрации президента непризнанной Абхазии применила силу к сторонникам оппозиции, которые пытаются прорваться в здание.

Об этом сообщает Интерфакс.

Протестующие собрались перед зданием Абхазского драматического театра в Сухуме. Затем они переместились к зданию администрации президента и попытались взять здание штурмом.

Участники акции заявили, что на прошедших выборах главы действующий президент Рауль Хаджимба не набрал большинства голосов, и потребовали проведения новых выборов.

Сторонникам оппозиции удалось выломать парадную дверь и разбить окно, они пытаются пройти дальше. Нескольким участникам акции удалось прорваться внутрь здания, однако охрана заблокировала их продвижение.

Оппозиция выломала входную дверь и разбила окно, они пытаются пройти дальше. Нескольким участникам акции удалось прорваться внутрь здания, однако охрана заблокировала их продвижение.

Власти Абхазии назвали акции протеста попыткой госпереворота.

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После нескольких часов неудачных попыток зайти в здание через парадный вход участники митинга, разбив окна на пером этаже, сумели пробраться внутрь, передает Спутник-Абхазия.

Участники митинга, проникшие в здание Администрации президента Абхазии, из окон третьего этажа призвали остальных митингующих, стоящих у администрации, не наносить ущерб имуществу внутри здания, когда те зайдут внутрь

Тем временем, Совет безопасности Абхазии собирается на срочное заседание.

Участники митинга в Сухуме требуют назначения новых выборов президента.

"Парламент Абхазии должен назначить дату новых выборов президента", – сказал один из организаторов митинга у Администрации главы государства Ахра Авидзба.

Абхазия – непризнанное государство. Независимость признали пять членов ООН – Россия, Никарагуа, Венесуэла, Сирия и Науру.

Кроме того, Абхазия признанна террористами "ЛДНР", а также непризнанными Нагорно-Карабахской Республикой, а также Приднестровьем.

Большинство стран мира рассматривают самопровозглашенную республику как часть Грузии.

Как ранее сообщал Фокус:

17-18 ноября в столице Грузии Тбилиси проходили массовые протесты после того, как парламент провалил принятие поправок в конституцию о переходе со смешанной избирательной системы на пропорциональную.

18 ноября полиция начала силовые действия по разблокированию входов в здание парламента. Десятки участников акции протеста пытались оказывать сопротивление, однако под давлением превосходящих сил полиции им пришлось отступить.