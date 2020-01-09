Авиакатастрофа в Иране: гражданин Канады не смог попасть в самолет, а его жена погибла
43-летний Мохсен Ахмадипур из канадской Оттавы планировал лететь роковым рейсом из Тегерана в Киев вместе с женой, но из-за проблем с билетом остался в аэропорту. Его жена Ружа Азадиан была на борту самолета МАУ рейса PS 752 и погибла при крушении, сообщает издание Оttawa Сitizen.
Супруги должны были летать вместе после того, как отдыхали в Иране у своих семей.
Приехав в аэропорт в Тегеране Ахмадипур узнал, что его билет "больше не действителен". Он попросил жену лететь без него, пообещав, что сам вылетит ближайшим рейсом.
О падении самолета он узнал в терминале, когда покупал новый билет.
Как ранее сообщал Фокус:
- Утром 8 января через 8 минут после вылета из аэропорта Тегерана Boeing-737 "Межуднародных авиалиний Украины" потерпел крушение.
- Президент Владимир Зеленский создал оперативный штаб при СНБО.
- В Иране заявили, что крушение боинга – не теракт. Эту версию поначалу поддерживало и посольство Украины, но потом несколько изменило свое мнение.
- В МАУ на брифинге заявили, что Boeing 737 был получен в 2016 году и прошел техпроверку буквально 6 января.
- Спустя почти сутки президент Владимир Зеленский прилетел в Киев из Омана, объявил 9 января днем траура и записал видеообращение к украинцам.
- Иран, тем временем, опубликовал предварительный отчет по авиакатастрофе, в котором говорится о пожаре на самолете перед непосредственно падением на землю.
- В СНБО пока рассматривают четыре версии - теракт, техническая неисправность, столкновение с беспилотником и поражение ракетой российского ЗРК "ТОР.