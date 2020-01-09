Авиакатастрофа в Иране: гражданин Канады не смог попасть в самолет, а его жена погибла

Мир
Путаница с билетами спасла жизнь жителю Канады

43-летний Мохсен Ахмадипур из канадской Оттавы планировал лететь роковым рейсом из Тегерана в Киев вместе с женой, но из-за проблем с билетом остался в аэропорту. Его жена Ружа Азадиан была на борту самолета МАУ рейса PS 752 и погибла при крушении, сообщает издание Оttawa Сitizen.

Супруги должны были летать вместе после того, как отдыхали в Иране у своих семей.

Приехав в аэропорт в Тегеране Ахмадипур узнал, что его билет "больше не действителен". Он попросил жену лететь без него, пообещав, что сам вылетит ближайшим рейсом.

О падении самолета он узнал в терминале, когда покупал новый билет.

Как ранее сообщал Фокус: