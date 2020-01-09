"Где такое видано?". Лукашенко заявил, что РФ хочет продавать Беларуси нефть по цене выше мировой

Мир
Президент Беларуси рассказал, почему отказался от российской нефти

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Россия предлагает покупать у нее сырье по цене выше мировой. 

Об этом сообщает БелТА.

"Почему мы до сих пор с президентом России не договорились по нефти? Потому что Россия хочет, чтобы мы купили у нее нефть по ценам выше мировых. Где такое видано? Поэтому я и отказался от такой нефти и прямо заявил: если не будет поставок по мировой цене из России, мы найдем эту нефть в другом и месте. Что мы и делаем. И нашли", – сказал президент Беларуси.

Лукашенко прокомментировал переговоры о ценах на российский газ для Беларуси.

"75 лет Великой Победы. Все горлопаним где только возможно – и в России, и в Беларуси. Но "Газпром" сегодня на Беларуси зарабатывает в три раза больше, чем на Германии. Это нормально? Это ненормально", – добавил он.

По словам белорусского лидера, страны договорились о поставках газа в течение некоторого времени на прежних условиях.

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