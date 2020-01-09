"Где такое видано?". Лукашенко заявил, что РФ хочет продавать Беларуси нефть по цене выше мировой

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Россия предлагает покупать у нее сырье по цене выше мировой.

Об этом сообщает БелТА.

"Почему мы до сих пор с президентом России не договорились по нефти? Потому что Россия хочет, чтобы мы купили у нее нефть по ценам выше мировых. Где такое видано? Поэтому я и отказался от такой нефти и прямо заявил: если не будет поставок по мировой цене из России, мы найдем эту нефть в другом и месте. Что мы и делаем. И нашли", – сказал президент Беларуси.

Лукашенко прокомментировал переговоры о ценах на российский газ для Беларуси.

"75 лет Великой Победы. Все горлопаним где только возможно – и в России, и в Беларуси. Но "Газпром" сегодня на Беларуси зарабатывает в три раза больше, чем на Германии. Это нормально? Это ненормально", – добавил он.

По словам белорусского лидера, страны договорились о поставках газа в течение некоторого времени на прежних условиях.

Как ранее сообщал Фокус:

Россия прекратила поставки нефти в Беларусь.