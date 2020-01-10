Протесты в Абхазии: армия заявила о своем нейтралитете

"Министр обороны" непризнанной Абхазии Мираб Кишмария заявил о невозможности участия армии в подавлении протестов. "У нас и так немало крови пролито и потеряно сограждан, и абхазская армия не будет направлена никогда против своего народа", – сказал он "Интерфаксу".

Кишмария призвал действующую власть и оппозицию прийти к компромиссу и не подталкивать народ Абхазии "к необратимым последствиям".

9 января в Сухуме началась акция протеста сторонников оппозиции, требующих повторных выборов. По их мнению, на прошедших в 2019 году выборах главы республики действующий "президент" Рауль Хаджимба не набрал большинства голосов. Протестующие пытались взять штурмом администрацию президента, вечером они заблокировали здание.

Парламент Абхазии принял постановление с призывом к Хаджимбе добровольно сложить полномочия президента для стабилизации обстановки в стране. Тот отказался уходить в отставку и призвал решать все вопросы за столом переговоров.

В пресс-службе "президента" напомнили, что "представители оппозиции неоднократно заявляли о том, что будут дожидаться решения Верховного суда по итогам выборов и действовать строго в правовом поле". Там выразили мнение, что оппозиция решила перейти к радикальным методам, "понимая бесперспективность своих требований в суде".

Абхазия – непризнанное государство. Независимость признали пять членов ООН – Россия, Никарагуа, Венесуэла, Сирия и Науру.

Кроме того, Абхазия признанна террористами "ЛДНР", а также непризнанными Нагорно-Карабахской Республикой, а также Приднестровьем.

Большинство стран мира рассматривают самопровозглашенную республику как часть Грузии.

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