В Мексике опять проснулся вулкан Попокатепетль

Cenapred, Национальный центр по предотвращению стихийных бедствий Мексики, сообщил об извержении крупнейшего мексиканского вулкана Попокатепетль. Столб пепла достиг высоты 3 км.

"В 6 часов 33 минуты 9 января был зафиксирован взрыв с умеренным содержанием пепла... Сохраняется желтый уровень опасности, фаза 2. Настоятельно рекомендуется не приближаться к вулкану", – говорится в сообщении Cenapred в Twitter.

После взрыва вершина вулкана покрыта раскаленными продуктами извержения. Власти запрещают приближаться к кратеру ближе, чем на 12 км.

Название вулкана переводится с языка ацтеков как "дымящаяся гора". На северо-западе от него на расстоянии 50 км расположена столица страны Мехико с населением 20 млн человек. После извержения в 2016 году город оказался под слоем пепла.

Это второй по величине и самый активный вулкан страны. Он поднимается над уровнем моря на 5,4 тысячи метров и является одним из ее символов.

До этого Попокатепетль последний раз пробуждался 25 декабря прошлого года.

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