Иран решил открыть "черные ящики" сразу после обвинений в ракетном обстреле Boeing 737

В пятницу, 10 января, Иран собирается открыть "черные ящики" самолета Boeing 737 украинских авиалиний МАУ. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на иранское информагентство IRNA.

Иранская сторона заявила, что готова вскрыть "черные ящики" сразу после того, как накануне несколько мировых лидеров, включая президентов Франции, США и премьер-министра Канады, предположили, что самолет был сбит иранской ракетой.

Представитель иранской авиации добавил, что для извлечения информации из бортовых самописцев может потребоваться от одного до двух месяцев. В случае, если в процессе Ирану понадобится помощь, то страна намерена обратиться к России, Канаде, Франции или Украине.

Расследование же может занять один или два года, отмечают в иранском ведомстве.

Президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что Украина не может исключить версию о попадании ракеты в самолет, но пока данная информация не является подтвержденной.

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